Kayseri'den Eğitime 11 Milyon Lira Destek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 liralık kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim döneminde kırtasiye yardımı talimatı verdi.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira kırtasiye yardımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni eğitim, öğretim döneminde 4 bin 862 ilkokul, 4 bin 296 ortaokul ve 2 bin 779 lise olmak üzere 11 bin 937 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

Büyükkılıç, eğitime ve öğrencilere desteklerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitime verdiği desteği her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda, öğrencilerimizin eğitim yolunda karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla kırtasiye yardımı gerçekleştiriyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımızın eğitim hayatını daha kolay ve verimli hale getirmek için kırtasiye yardımlarımız devam edecek."