Kayseri'den Emeklilere Destek Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Emekli Sosyal Destek Projesi"ni hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında kentte ikamet eden asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla sosyal destek yardımı yapılması talebi görüşüldü.

Görüşülen "Emekli Sosyal Destek Projesi", meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin lira nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin lira mayıs, 5 bin lira da kasım aylarında olmak üzere iki aşamada yapılacak.

17- 26 nisan tarihleri arasında başvuru yapılabilecek projeye ilişkin detaylı bilgilere Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

İlk etapta 20 bin emekliye destek verilmesi planlanan proje başvurular, SGK, tapu, nüfus ve araç kayıtları üzerinden detaylı şekilde kontrol edilecek.