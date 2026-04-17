Kayseri'den Emeklilere Destek Projesi

17.04.2026 17:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düşük ücretle emekli olanlara 10 bin lira sosyal destek verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Emekli Sosyal Destek Projesi"ni hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında kentte ikamet eden asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla sosyal destek yardımı yapılması talebi görüşüldü.

Görüşülen "Emekli Sosyal Destek Projesi", meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin lira nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin lira mayıs, 5 bin lira da kasım aylarında olmak üzere iki aşamada yapılacak.

17- 26 nisan tarihleri arasında başvuru yapılabilecek projeye ilişkin detaylı bilgilere Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

İlk etapta 20 bin emekliye destek verilmesi planlanan proje başvurular, SGK, tapu, nüfus ve araç kayıtları üzerinden detaylı şekilde kontrol edilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
İran’da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
