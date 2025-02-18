Kayseri'den Esnek Ulaşım Ücreti Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'den Esnek Ulaşım Ücreti Modeli

Kayseri\'den Esnek Ulaşım Ücreti Modeli

Büyükkılıç, 'Gittiğin Kadar Öde' modeliyle raylı sistemde esnek ücretlendirme sunacaklarını açıkladı.

18.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasıyla raylı sistemde esnek bir ücretlendirme modeli sunacaklarını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Ulaşım AŞ tarafından yürütülen projeyle, raylı sistem kullanıcıları seyahat ettikleri istasyon sayısına göre ödeme yapacaklarını belirtti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile Kayseri'nin akıllı şehircilik yolculuğunun hız kazanacağını aktaran Büyükkılıç, "Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz. Yeni modelin, Kayseri'de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren de sistemin 2025 yılı içinde tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kayseri'nin mevcut 75 istasyonlu raylı sistem ağında, 45 istasyona ait altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Biçimveren, şunları kaydetti:

"Geri kalan 30 istasyon için de altyapı hazırlıkları devam ediyor. Yeni ücretlendirme modeli akıllı kartlar ve mesafe bazlı ücret sistemiyle entegre edilecek. Bunun yanı sıra, ücret iade cihazlarında kullanılacak yazılımın test ve entegrasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor."

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Teknoloji, kayseri, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den Esnek Ulaşım Ücreti Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:34:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den Esnek Ulaşım Ücreti Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.