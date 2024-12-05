Kayseri\'den Özel Gereksinimli Vatandaşlara Otopark Desteği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ aracılığıyla 3 bin 868 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz otopark desteği sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin özel sakinleri yol kenarı otoparklarından 2 saat, katlı otoparklardan ise günlük 14 saat şeklinde ücretsiz faydalanabiliyor.

Şehrin altyapısını da özel gereksinimli vatandaşlara uygun şekilde oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 kapısına engelliler için rampalar yaptırdı.

Ayrıca trafikte, "Erişilebilir Yaya Butonları" projesi sayesinde 20 kavşakta 160 buton ile özel gereksinimli vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı tanındı.

Ulaşım AŞ'nin ücretsiz otopark desteğinden 3 bin 868 özel gereksinimli vatandaş yararlanıyor.