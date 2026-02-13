Kayseri-Develi Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Develi kara yolunda çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.