Kayseri-Erbil kardeş şehirliği için Ankara\'nın onayı bekleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) II. Başkanı Ergün Bilen ile Erbil'den gelen iş insanlarını kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonundaki ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kayseri ile Erbil arasındaki köklü dostluğun ticari ilişkiler başta olmak üzere farklı alanlarda daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, iki kentin kardeş şehir olması yönünde önemli bir adım atıldığını, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle karar alındığını, Ankara'dan gelecek onayla sürecin devam edeceğini belirtti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin ve Irak'ın sahip olduğu potansiyelin bir araya gelmesiyle çok daha güçlü iş birliklerinin ortaya çıkacağını, Erbil'in Kayseri iş dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik de ziyarette derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.