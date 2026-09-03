Kayseri Hacılar\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, araçlar alev alınca 2 kişi yaralandı

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu alev alan otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hacılar ilçesi, Hacılar- Erciyes yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen M.Ç. idaresindeki motosiklet ile İ.H.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri araçların söndürülmesi için müdahale başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.