Kayseri Hacılar'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes yolunda motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta da yangın çıktı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hacılar Erciyes yolunda plakaları öğrenilemeyen, M.Ç'nin kullandığı motosikletle İ.H.G. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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