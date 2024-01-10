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Kayseri Havalimanı'nda 2 milyon 353 bin 629 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı'nda 2 milyon 353 bin 629 yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanı'nda 2023 yılında toplam 2 milyon 353 bin 629 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiği 141 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 37 bin 623 oldu. Ayrıca, ocak-aralık döneminde uçak trafiği 16 bin 483, yük trafiği ise 27 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

Kayseri Havalimanı\'nda 2 milyon 353 bin 629 yolcuya hizmet verildi
10.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 09:58
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Kayseri Havalimanı'nda bir yılda 2 milyon 353 bin 629 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2023 yılına ayına hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği 141 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 37 bin 623 oldu, toplam 178 bin 942 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1081, dış hatlarda da 253 olmak üzere toplam 1334'e ulaştı, yük trafiği ise 1888 ton oldu.

2023 yılın ocak-aralık döneminde yolcu trafiği 2 milyon 353 bin 629, uçak trafiği 16 bin 483, yük trafiği ise 27 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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