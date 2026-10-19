Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi, 17,5 kilogramı imha edildi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi, 17,5 kilogramı imha edildi

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Kayseri Havalimanı\'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi, 17,5 kilogramı imha edildi
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Kayseri Havalimanı'nda ekiplerin denetiminde yurda yasa dışı getirildiği belirlenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi. Ele geçirilen 17,5 kilogram sülük inceleme sonrası imha edilirken, olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten adli ve idari işlem başlatıldı.

Kayseri Havalimanı'nda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri Gümrük Muhafaza ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında denetim yaptı.

Denetimde ele geçirilen 17,5 kilogram ağırlığındaki 25 bin canlı sülük, incelemenin ardından imha edildi.

Olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi, 17,5 kilogramı imha edildi - Son Dakika
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