Kayseri Hayvanat Bahçesi 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Hayvanat Bahçesi 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Hayvanat Bahçesi 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024'te hayvanat bahçesini 375 bin 951 kişi ziyaret etti.

04.01.2025 15:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini 2024 yılında 375 bin 951 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesindeki hayvanlar özenle korunarak beslenmeleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından barındırma şartları, beslenme gereksinimleri ve hayvanlar için mevsimsel olarak çalışmaların yürütüldüğü hayvanat bahçesi, yıl boyunca hayvanseverlerin ilgi odağı oluyor.

Özellikle bayramlar ve diğer özel günlerde ziyaretçilerin uğrak yeri olan hayvanat bahçesi, 2024'te 375 bin 951 vatandaşı ağırladı.

Kaynak: AA

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