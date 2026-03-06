Kayseri Hızlı Tren Projesinde İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Hızlı Tren Projesinde İnceleme

06.03.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şaban Çopuroğlu, Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın T-9 tünelinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Oymaağaç'taki şantiyesinde incelemede bulundu.

Şantiyede yetkililerden bilgi alan Çopuroğlu, burada yaptığı açıklamada, projenin Kayseri'ye en yakın noktalarından biri olan T-9 tünelinde incelemede bulunduklarını söyledi.

Tünelde çalışmaların titizlikle sürdüğünü anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bilgi vermek amacıyla Oymaağaç şantiyesindeyiz. Burası şehrimize en yakın olan şantiye, T-9 tünelindeyiz. Tabiri caizse iğne oyası işler gibi santim santim kazılıyor. İçeride hummalı bir çalışma var. Her geldiğimizde şantiyenin ilerlediğini görüyoruz. Herhangi bir eksiğin olup olmadığını sorduğumuzda tamamen projenin akışında ilerlediğini, herhangi bir eksiklik veya aksaklık olmadığını beyan ettiler. Gelmeden öncede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu aradık. Şantiyedeki ekiplerimize selam söyledi. 'İstekleri veya olumsuz giden bir şey varsa lütfen bize iletsinler' dedi. Gördüğümüz şu, işini bilen bir ekip işin başında. Gayet zamanında bu işin teslim edileceğine inancımız her geçen gün artıyor. Bu şantiye 142 kilometre mesafede açık alanda. Tünel Kayseri'de açılmaya başlanınca hızlı trenin Kayseri'ye geldiğine bir kez daha şahit olmuş olacağız."

Kaynak: AA

Şaban Çopuroğlu, İnceleme, Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Hızlı Tren Projesinde İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:16:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Hızlı Tren Projesinde İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.