Kayseri Hürmetçi'de aileye tehdit iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları cep telefonuyla görüntülemek isteyen aileyi tehdit edip araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.K, B.K, M.B.D. ile O.K. katılmazken, müşteki F.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki F.Ö. erkek kardeşinin ailesiyle İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini ve gelinlerinin yılkı atlarını görmek istediğini belirtti.

Hürmetçi Sazlığı'na gittiklerinde yanlarına gelen bir kişinin "fotoğraf çekmek yasak, fotoğraf çektirmek 100 lira" dediğini dile getiren F.Ö, sanık A.K'nin atla hızla yanlarına geldiğini ve küfür ettiğini savundu.

Bazı sanıkların kardeşini darbettiğini ve aracına zarar verdiğini öne süren F.Ö, 15 bin liralık zararının giderilmesini talep ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları da müvekkilerinin aleyhine olan suçlamaları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

"Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin, 2 Ekim 2024'te gözaltına alınan A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve adli süreçteki çocuk O.K, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Hacılar Kaymakamlığı atları sadece çekim için kullandığı ve bakım yapmadığı gerekçesiyle A.K'ye 190 bin lira ceza vermişti.