Kayseri İncesu'da telef olan koyunların yerine 20 küçükbaş hayvan teslim edildi - Son Dakika
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Kayseri İncesu'da telef olan koyunların yerine 20 küçükbaş hayvan teslim edildi

Kayseri İncesu\'da telef olan koyunların yerine 20 küçükbaş hayvan teslim edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde besicilik yapan İlyas Kaplan ve kardeşi Mehmet Kaplan'ın koyunları kimyasal madde kalıntısı bulunan tenekelerle içtikleri su sonucu telef oldu. İncesu Ziraat Odası'nın başlattığı kampanya sonucunda iş insanlarının desteğiyle 20 küçükbaş hayvan satın alınarak, besicilere teslim edildi.

28.02.2024 16:57  Güncelleme: 17:01
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde koyunları telef olan besici kardeşlere, iş insanlarının desteğiyle satın alınan 20 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kızılören Mahallesi'nde besicilik yapan İlyas Kaplan ile kardeşi Mehmet Kaplan, kimyasal madde kalıntısı bulunan tenekelerle küçükbaş hayvanlarının içmesi için yalağa su taşıdı.

Sudan içen 26 koyun, bir süre sonra ahırda telef oldu.

Olayın ardından İncesu Ziraat Odası'nca başlatılan kampanyada iş insanlarından toplanan parayla 20 küçükbaş hayvan satın alınarak, besicilere teslim edildi.

Oda Başkanı Yaşar Karaçavuş, AA muhabirine, besici kardeşlere destek olduklarını belirterek, "İş insanlarımızın desteğiyle 20 küçükbaş hayvan satın alıp, besicilerimize teslim ettik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Kaplan, Kayseri, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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