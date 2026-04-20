Kayseri Kariyer Merkezi 292 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, mart ayında 292 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, kentte kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık görevini yürütüyor.

Bir aylık süreçte, 64 bin 803 kısa mesaj yönlendirilirken, başvuru sayısı 490, ilan sayısı 306 ve talep edilen işçi sayısı 1242 olarak gerçekleşti.

Merkez, 292 kişinin istihdamına aracılık etti.