Kayseri Kariyer Merkezi'nden 273 Kişiye İstihdam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 273 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez, kentte kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık görevini yürütüyor.

Bir aylık süreçte 47 bin 772 kısa mesaj yönlendirilirken, başvuru sayısı 448, ilan sayısı 280 ve talep edilen işçi sayısı ise 947 olarak gerçekleşti.

Ayrıca merkez, geçen ay 273 kişinin istihdamına aracılık etti.