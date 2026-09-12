Kayseri Kocasinan\'da avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir avize imalathanesinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.