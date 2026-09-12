Kayseri Kocasinan'da avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir avize imalathanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir avize imalathanesinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri Kocasinan'da avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?