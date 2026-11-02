Kayseri Kocasinan'da bodrum yangını söndürüldü, sakinler dışarı çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da bodrum yangını söndürüldü, sakinler dışarı çıkarıldı

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Kayseri Kocasinan\'da bodrum yangını söndürüldü, sakinler dışarı çıkarıldı
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Turgut Reis Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı, yangın evde hasara yol açtı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Reis Mahallesi Yeşilyol Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman sakinlerini tedbir amaçlı dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA
Turgut ReisKocasinanİtfaiyeKayseriGüncelPolisSon Dakika

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