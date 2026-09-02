Kayseri Melikgazi'de akraba kavgası kanlı bitti, bıçaklanan F.K. hastaneye kaldırıldı, zanlı yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akraba oldukları öğrenilen F.K. ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.K., bıçakla akrabası F.K'yi karnından yaraladı. Ağır yaralanan F.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kaçan zanlı S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen F.K. ile S.K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K. bıçakla akrabası F.K'yi karnından yaraladı.
Ağır yaralanan F.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Kaynak: AA
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