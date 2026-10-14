Kayseri Melikgazi'de baba, oğlunun bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Melikgazi'de baba, oğlunun bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi\'de baba, oğlunun bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, evinde tartıştığı oğlunun bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen oğlu ise polis eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki evlerinde Süleyman D. ile oğlu A.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Süleyman D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen A.D. ise polis ekipleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Melikgazi3. SayfaKayseriOlaylarGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
00:29
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
00:20
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
00:09
Yamal’dan alkış alan hareket Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
00:02
Galatasaray’a Lucas Torreira’dan kötü haber
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber
23:55
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır’a destek
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 03:08:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de baba, oğlunun bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei