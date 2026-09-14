Kayseri Melikgazi'de müstakil evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Esentepe Antalya Sokak'taki müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Esentepe Antalya Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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