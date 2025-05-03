Kayseri Muaythai Sporcuları Şampiyonada Başarı Elde Etti

Bolu'da yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayserili muaythai sporcuları 5 birincilik, 2 ikincilik ve 6 da üçüncülük elde etti.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yazılı açıklamasında, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları kutladı.

Şampiyonaya katılan kafilenin büyük bir mutluluk ve gururla Kayseri'ye döndüğünü ifade eden Ulu, şunları kaydetti:

"Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi de kutluyorum. Şampiyonada, Mert Güney, Ahmet Akay Dalkıran, Rabia Kara, İlhami Samet Tiftik ve Elif Taşdemir birinci, Muahmmed Ali Dalkıran ile Rümeysa Çertel ikinci, Kerim Özgül, Talha Çelik, Beratsu Yılmazer, Asude Koyuncu, İsmail Hüseyin Taştan ve Berk Atıf Şahin üçüncü oldu. Sporcularımız daha nice şampiyonlukları kulüplerine, okullarına ve şehrimize getirecektir. Hepsine başarılar diliyorum."