Kayseri, Müzeler Haftası\'nda müzeler şehri olma yolunda ilerliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, kadim tarihi ile açık hava müzesi niteliğinde olan Kayseri'nin müzeler şehri olma yolunda olduğunu belirtti.

Müzelerin geçmişten gelen miras, geleceği aydınlatan ışık olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, kendisi başlı başına bir büyük açık hava müzesi konumunda. Bununla birlikte temasına göre pek çok müzeye de ev sahipliği yapıyor, yapmaya da hazırlanıyor. Malumunuz müzeler, geçmişten gelen birer miras, geleceği aydınlatan da bir ışık, bir fener niteliğinde. Öte yandan Kültepe Kaniş-Karum'da da Türkiye'de bu yönüyle tek, dünyada belki sayılı kayadan oyma bir müze olacak ve tamamlanma aşamasında olan Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde projelendirilen adeta büyülü müzemizde, tarihi yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan binlerce kalıntı ve tarihi eser sergilenecek."