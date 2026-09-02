Kayseri-Niğde kara yolundaki durakta minibüs halk otobüsüne arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
Kayseri-Niğde kara yolundaki durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüs arkadan çarptı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
KAZA KAMERADA
Kayseri- Niğde kara yolundaki durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüsün arkadan çarptığı, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün otobüse çarptığı görüldü.
Kaynak: DHA
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