Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ambulansla otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kayseri Kocasinan'da otomobil ile içinde 2 hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile içinde 2 hastanın bulunduğu ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. B.Y yönetimindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile içinde 2 hasta bulunan M.M. idaresindeki 38 ACL 417 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Savrulan ambulans, trafik levhalarına çarparak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 3 sağlık personeli ile 2 hasta, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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