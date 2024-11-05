Kayseri OSB\'ye 4 Yeni Araç Eklendi

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) araç filosuna 4 yeni hizmet aracı ekledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının eskimesi ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle daha önce başlattıkları yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yaptıkları planlama çerçevesinde, 2023 yılında 6 hizmet aracını filoya kazandırdıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"2024 yılı son çeyreğinde de arazi tipi 3 araç ve 1 kamyon alımı gerçekleştirdik. Yıl içinde alımı yapılan 8 araçla birlikte bu yıl 12 hizmet aracını filomuza katmış bulunmaktayız. Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 18 aracı filomuza katarak, kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İhtiyaçlarımız dahilinde araç filomuzu yenilemeyi sürdüreceğiz."

Yalçın, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.