Kayseri Pastırması AB'de Koruma Altına Alınacak - Son Dakika
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Kayseri Pastırması AB'de Koruma Altına Alınacak

Kayseri Pastırması AB\'de Koruma Altına Alınacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusuna ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu. Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınacak olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şehrin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

14.02.2024 13:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusuna ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınması adına yaptıkları başvurunun AB Resmi Gazetesi'nde yayımladığını, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınacak olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sevdalısı olduğumuz bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden değerli hemşehrilerimle bu güzel haberi paylaşmaktan son derece mutluyum. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Anavatanı Kayseri olan pastırmamız, AB tarafından mahreç işareti Protected Geographical İndication-PGI olarak kaydedilip, Avrupa Birliğinde koruma altına alınacak."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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