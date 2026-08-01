Kayseri Pastırmasına Gurbetçi Talebi Arttı

AVRUPA Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli Kayseri pastırmasına son günlerde talep arttı. Yaz tatili için memleketleri Kayseri'ye gelen gurbetçilerin oluşturduğu talep nedeniyle pastırma ve sucuk satışlarında yüzde 10 artış yaşandı. Kentte 30 yıldır pastırma satışı yapan Mustafa Aldaş (46), "Gurbetçilerden pastırmaya illaki ilgi oluyor. Zaten pastırmanın hasretiyle buraya geliyorlar. Buraya geldiklerinde hem yemek hem de yanlarında götürmek için alıyorlar" dedi.

Yaz tatili için memleketleri Kayseri'ye gelen gurbetçilerin oluşturduğu talep nedeniyle pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandı. Kentin yöresel lezzetlerinden olan pastırmaya ilgi olurken, esnaf satışların ve üretimin gurbetçilerin gelmesiyle geçen seneye oranla bu yıl yüzde 10 artış gösterdiğini belirtti. Kentte, 30 yıldır pastırma satışı yapan Mustafa Aldaş, "Gurbetçilerden pastırmaya ilgi oluyor. Zaten gurbetçiler; Türkiye'nin, pastırmanın ve sucuğun hasretiyle buraya geliyorlar. İlgi, alaka güzel bir şekilde devam ediyor. Buraya geldiklerinde hem yemek hem de yanlarında götürmek için alıyorlar. Yoğunluk; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'dan gelen gurbetçilerden oluşuyor. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte kentimiz illaki canlanıyor. Çevre illerden de gelenler oluyor. Mesela Nevşehir'den, Yozgat'tan ve Sivas'tan baya bir talep oluyor" diye konuştu.

'EN ÇOK PASTIRMA TERCİH EDİLİYOR'

Pastırmanın bir dilim fiyatının yaklaşık 70 lira olduğunu da belirten Aldaş, "Çok şükür Avrupa Birliği'nden tescilimizi de aldık. Ondan dolayı da baya bir talep arttı. Bizim için de onlar için de sevindirici bir haber oldu. Şu an pastırma ve sucuk satışlarımız güzel devam ediyor. En kaliteli pastırma dediğimiz antrikot bölgesi 3 bin 400 liradan satılıyor. Sucuğumuzun en kalitelisi ise sırt etinden yaptırdığımız bir sucuk var. Onun kilosu 1400 lira. Bunlar ise pastırma ve sucuğun en iyileri. Uygun fiyatlı olanlarda var. Pastırmada fiyat olarak en uygunu 2 bin 300 lira. Sucukta ise 1100 lira. Pastırmanın 1 diliminin fiyatı neredeyse 60-70 liraya denk geliyor. En çok pastırma tercih ediliyor. Çünkü, sucuk evlerde bile yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'HEDİYELİK PAKET YAPTIRIYORLAR'

Gurbetçilerin evlerine dönmeden hediyelik paketler de yaptırdığına değinen Aldaş, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerin yoğunluğu en fazla haziranın son haftası ve temmuzun ilk haftasıyla başlar. Gurbetçilerin dönüşleri ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. O yüzden ağustos baya bir yoğunluk oluyor. Temmuz, ağustos ve eylülün ilk haftasına kadar yoğunluk oluyor. Gurbetçilerimiz dönüşlerinde en çok pastırma ve sucuk ağırlıklı götürüyorlar. Gurbetçilerimiz dönüşlerinde hem kendilerine hem de yurt dışındaki akrabalarına, eşine, dostuna ve komşusuna hediyelik paketler yaptırıyorlar."

'YÜZDE 10'LUK ARTIŞIMIZ OLDU'

Gurbetçilerin gelmesiyle müşteri sayılarının normal günlere oranla arttığını vurgulayan Aldaş,"Geçen seneye oranla hareketliliğimiz iyi çok şükür. Yüzde 10'luk bir artışımız oldu. Geçen sene de yüzde 80 oranında gurbetçi gelmişti. Bu sene yüzde 10 daha artarak, yüzde 90'lara yakın gurbetçi gelişi oldu. Normalde günde yaklaşık 50 kişi geliyorsa, şu an gurbetçilerin gelmesiyle birlikte bu sayı 75-80 kişilere kadar ulaştı. Yazın gurbetçilerin gelmesiyle beraber talepte çok yoğunlaşıyor. Çünkü, gurbetçiler pastırma ve sucuğun özlemiyle Kayseri'ye geliyor. Hal böyle de olunca şu anda pastırma ve sucuk yapımında da alım-satımında da artış var" dedi.