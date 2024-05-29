Kayseri Sarıoğlan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri Sarıoğlan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kayseri Sarıoğlan\'da Kur\'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Merkez Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Fatih Uçar, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, vaiz Mehmet Karataş ve davetliler katıldı. Müftü Akan, eğitimin ve manevi değerlerin önemini vurgulayarak, Kur'an kurslarının çocuklara bu değerleri kazandırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve öğrenciler gösteri sundu. Kaymakam Uçar ve protokol üyeleri, öğrencilere hediye ve belge takdim etti.

29.05.2024 10:33
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Merkez Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Kaymakam Mehmet Fatih Uçar, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, vaiz Mehmet Karataş, Kur'an kursu öğreticisi Kader Şen ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Müftü Muhammed Cihat Akan, eğitimin ve manevi değerlerin önemini vurgulayarak, Kur'an kurslarının bu değerleri çocuklara kazandırmada önemli rol üstlendiğini söyledi

Konuşmanın ardından vaiz Mehmet Karataş Kur'an-ı Kerim okudu, öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri sundu.

Kaymakam Uçar ve protokol üyeleri, öğrencilere hediye ve belge takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Sarıoğlan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Sarıoğlan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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