Kayseri Şehir Hastanesi'nde kemoterapi hastaları serumla ilaç alırken obje boyuyor - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde kemoterapi hastaları serumla ilaç alırken obje boyuyor

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Kayseri Şehir Hastanesi\'nde kemoterapi hastaları serumla ilaç alırken obje boyuyor
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Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği'nde kemoterapi hastaları için haftada bir gün obje boyama etkinliği düzenleniyor. Serumla ilaç alan hastalar boyama yaparak motor becerilerini koruyup moral buluyor, her hafta farklı bir el becerisi etkinliği planlanıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi gören hastalar, bir yandan ilaçlarını alırken, bir yandan da el işi aktiviteleriyle moral buluyor.

Hastanenin Tıbbi Onkoloji Polikliniği'nde hastalar için haftanın bir günü tedavilerine katkı sunmak amacıyla etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Etkinlikler kapsamında serumla ilaçlarını alan hastalar, diğer yandan da resim fırçalarıyla çeşitli objeleri boyayarak motor becerilerini diri tutuyor. Hastanede her hafta başka bir el becerisi etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.

Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, AA muhabirine, 1800 yataklı Kayseri Şehir Hastanesinin Kayseri ve civarına hizmet eden en büyük sağlık kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

"Hastalarımızın her halleriyle ilgilenmek istiyoruz" diyen Özcan, kemoterapi bölümündeki sağlık çalışanlarının diğer bölümlerle koordineli şekilde sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Hastanede kanser hastalarına yönelik tüm tetkik ve tedavilerin uygulandığını anlatan Özcan, "Kanser, öncelikle erken tanıya dayanan ve erken tanıyla çok güzel tedavi sonuçları veren bir hastalık. O yüzden hastalarımıza 'Kanserden değil, geç kalmaktan, farkında olmamaktan korkun.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Doğan ise poliklinikte günde 250 hastanın muayene edildiğini, kemoterapi ünitesinde ise her gün 100'e yakın hastaya kemoterapi ve destek tedavisi uygulandığını kaydetti.

Kimi hastaların ilaç alma süresinin uzun olduğuna değinen Doğan, "Hastalarımızın kemoterapi süresince sıkılmaması için çeşitli aktiviteler planlıyoruz. Obje boyamayla başladık, farklı aktivitelerle sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Hastalar etkinlikten memnun

Pankreas kanseri olan 66 yaşındaki Suzan Apaydın da ilaç almak için geldiği hastanede etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Hemşirelere ve doktorlara teşekkür eden Apaydın, "Güzel geçiyor, ben kalp boyadım. Hemşirelerimizden çok memnunuz, bizi güler yüzlü karşılıyorlar. Değişiklik oldu, şaşırdım, güzel oldu. Hocalarımız geldi, onlarla konuştuk." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseri tedavisi gören 70 yaşındaki Ceylan Erdoğan ise kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini belirterek, "Allah hemşirelerimizden razı olsun, ömürlerini uzun etsin. Bugün bambaşka bir şey oldu, bana bir kedi yavrusu objesi verdiler, onu boyuyorum. Hemşireler de ilacımı serumla veriyor, sağ olsunlar." dedi.

Kemoterapi tedavisi gören 61 yaşındaki Mehmet Karadeniz de ilaç alırken böyle bir işle uğraşmaktan keyif aldığını söyledi.

Kaynak: AA
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