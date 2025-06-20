Kayseri Ticaret Borsası Karbon ve Su Ayak İzini Hesapladı - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası Karbon ve Su Ayak İzini Hesapladı

Kayseri Ticaret Borsası Karbon ve Su Ayak İzini Hesapladı
20.06.2025 13:46
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KTB, uluslararası akredite kuruluşla karbon ve su ayak izini hesaplayarak çevresel raporlar oluşturdu.

Kayseri Ticaret Borsasının (KTB), kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamaları, uluslararası geçerliliğe sahip akredite bir kuruluş tarafından doğrulandı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, yazılı açıklamasında, borsa olarak kendi karbon ve su ayak izini hesaplamakla kalmadıklarını, aynı zamanda borsalarına kayıtlı 15 üyenin de kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamalarını da tamamlayarak, her biri için çevresel etki raporları hazırladıklarını ifade etti.

Yapılan çalışmanın gıda, tarım ve hayvancılık alanında yeşil dönüşüm çalışmalarının öncüsü olacağını belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Karbon ve su ayak izi hesaplamalarımızı, Türkiye'de ilk defa akredite bir kuruluş tarafından doğrulatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yalnızca bir çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda geleceği önceleyen rekabetçi bir vizyonun ürünüdür. Bu çalışma, Türkiye'de borsa öncülüğünde yapılan ilk ve en kapsamlı çevresel etki raporlama çalışmasıdır. Üyelerimizin her biri artık uluslararası standartlara uygun, çevresel performans belgelerine sahiptir."

Bağlamış, ilerleyen süreçte hedeflerinin Yeşil Dönüşüm Ofisi aracılığıyla üyelerini çevre performansı yüksek, rekabet gücü güçlü aktörler haline getirmek ve orta vadeli plan ile AB Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu-özel sektör iş birliklerini artırmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Borsası Karbon ve Su Ayak İzini Hesapladı - Son Dakika

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