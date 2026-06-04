Kayseri Turizm Ödülleri İçin Komisyon Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından düzenlenecek "Kayseri Turizm Ödülleri 2026" programı kapsamında oluşturulan komisyon üyelerini ağırladı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYOTED tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek program kapsamında oluşturulan komisyon üyelerini makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm alanındaki potansiyelini daha da ileriye taşıyacak çalışmaları önemsediklerini belirterek, "TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri ünvanımıza yakışır nitelikte gerçekleştirilecek her türlü organizasyonun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, nazik ziyaretleri ve değerli katkıları dolayısıyla kıymetli komisyon üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYOTED Başkanı Murat Erdal da turizm sektörüne yön veren isimleri bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.