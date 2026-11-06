Kayseri Ulaşım AŞ, şoförlerine kaza görüntüleriyle güvenli sürüş eğitimi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Ulaşım AŞ, şoförlerine kaza görüntüleriyle güvenli sürüş eğitimi veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Ulaşım AŞ, trafik kazalarını önlemek amacıyla otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimlerini başlattı. Eğitimlerde geçmiş kazaların görüntüleri izletilerek hatalı sürüşün sonuçlarına dikkat çekiliyor, hız ve takip mesafesi konuları ele alınıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, toplu ulaşımda can ve mal güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla otobüs şoförlerine yönelik periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ Otobüs İşletme Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlerde, şoförlere trafik güvenliği, dikkatli sürüş ve olası risklere karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Eğitim salonunda gerçekleştirilen programlarda, geçmiş yıllarda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüler izletilerek hatalı sürüş davranışlarının yol açabileceği sonuçlara dikkat çekiliyor.

Eğitimlerde, trafikte karşılaşılabilecek risklerin önceden fark edilmesi, hızın ve takip mesafesinin doğru ayarlanması, trafik kurallarına uyulması ve yolcu güvenliğinin öncelikli tutulması konuları ele alınıyor.

Kayseri Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, güvenli toplu ulaşımın temel unsurlarından birinin sürüş güvenliği olduğunu belirtti.

Her gün binlerce vatandaşı güvenle taşıma sorumluluğu üstlendiklerini aktaran Canbulut, yolcuların ve trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini öncelikli gördüklerini ifade etti.

Yaşanmış trafik kazalarından çıkarılacak derslerin benzer olayların önlenmesinde önemli olduğunu vurgulayan Canbulut, şoförlerin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını sürekli canlı tutmayı amaçladıklarını aktardı.

Kayseri Ulaşım AŞ'nin düzenli aralıklarla devam ettireceği eğitimlerle personelin güvenli sürüş bilincinin güçlendirilmesi ve toplu ulaşım hizmetlerinde güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
OtomobilKayseriTrafikGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:44:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Ulaşım AŞ, şoförlerine kaza görüntüleriyle güvenli sürüş eğitimi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android