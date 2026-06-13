Kayseri Vali Yardımcısı Esmer Vefat Etti

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri'mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."