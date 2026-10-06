Kayseri Valisi Çiçek, 100. yılını kutlayan ilk uçak fabrikasını ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, fabrikanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Çiçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi" tanıtım toplantısına katıldı.