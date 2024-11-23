Kayseri Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı

Vali Çiçek, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, eğitimle geleceği şekillendirmeyi hedefledi.

23.11.2024 17:17
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenlik" unvanını kabul ettiği 24 Kasım gününün 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Bu sebepledir ki Başöğretmen Atatürk, Cumhuriyetimizi yükseltme görevini öğretmenlere tevdi etmiştir. Sevgili Öğretmenlerimiz, sizlerden çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun evrensel değerleri bilen, milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi de özümseyen gençler istiyoruz. Kalkınma yarışında bizlere gurur verecek, çağdaş milletler seviyesine ülkemizi taşıyacak gençler istiyoruz. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize olan güvenimiz tamdır."

Kaynak: AA

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