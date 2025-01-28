Kayseri'ye 350 Milyon TL'lik Su Yatırımı - Son Dakika
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Kayseri'ye 350 Milyon TL'lik Su Yatırımı

Kayseri'nin doğusunda 31 mahallenin su ihtiyacını karşılayacak içme suyu projesi incelendi.

28.01.2025 13:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 350 milyon TL yatırım bedelli, Kayseri'nin doğu bölgesindeki 31 mahallenin su talebini karşılayacak Doğu Bölgesi 1'inci Etap İçme Suyu Temin Projesi'ni yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile bürokratlar eşlik etti.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, 350 milyon TL'lik bir yatırıma imza attıklarını belirtti.

Dokuzpınarlar mevkiinden alınan suyun Beştepeler tesislerine kadar ulaştırılarak şehre dağıtıldığını aktaran Büyükkılıç, "Yeni bir süreç, Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. İldem, Beyazşehir nüfus potansiyeli kentimizde yer edinirken hem nitelikli hem de süreklilik arz eden su ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir projeye imza atıyoruz. İçilebilir ve kullanılabilir nitelikli suyumuzu vatandaşlarımızla buluşturma yönünde gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştepeler-Talas terfi hattı imalatı gerçekleştirilerek Konaklar ve İldem'de mevcut depo kapasiteleri arttırılacak ve bölgedeki mahallelere birer içme suyu ana dağıtım deposu yapılacak.

Şehrin doğu bölgesindeki 31 mahallenin su talebini karşılamak amacıyla mevcut sistem genişletilerek iyileştirilecek.

Proje kapsamında toplam 8 bin 173 metre uzunluğunda çelik hat imalatı, 7 bin 500 metreküp toplam kapasiteli Konaklar ve İldem yeni su depoları, tahliye yapıları, vantuz odaları inşa edilerek proje tamamlanacak.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, kayseri, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'ye 350 Milyon TL'lik Su Yatırımı - Son Dakika

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