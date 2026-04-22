Kayseri'ye En Büyük Aquapark

22.04.2026 14:59
Kayseri, Anadolu Harikalar Diyarı'nda en büyük aquaparkı kazandırmayı planlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu'nun en büyük aquaparkını şehre kazandıracaklarını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan tesis ve alanlarda incelemelerde bulundu.

Tesislerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan tesis ve alanların daha verimli hizmet vermesi amacıyla yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda İç Anadolu'nun en büyük aquaparkını şehre kazandıracaklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın neşeyle vakit geçireceği, yazın serinliğinin doyasıya yaşanacağı yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalarımıza başlıyoruz. Şehrimize değer katacak bu önemli projede emeği olan başta Spor AŞ ailemiz olmak üzere, alın teri döken tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehrimiz için, sporu, yaşamın merkezine alan projeler üretmeye, mevcut imkanlarımızı daha ileriye taşımaya kararlıyız."

Kaynak: AA

