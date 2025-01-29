Kayseri'ye Su Yatırımı: 1,4 Milyar Lira - Son Dakika
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Kayseri'ye Su Yatırımı: 1,4 Milyar Lira

Kayseri, 2024'te içme ve atık su yatırımları için 1,4 milyar lira ayıracak.

29.01.2025 12:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2024'te kent genelinde 1 milyar 394 milyon 972 bin lira değerinde içme ve atık su yatırımı yaptığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Özellikle kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün su kaynaklarının önemi artarken, tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme suyunu kentimizin tamamına sorunsuz bir şekilde ulaştırmanın gayreti ile çalışıyoruz. İçme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için büyük bir titizlikle yol alıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 515 bin 647 metre uzunluğunda 987 milyon 888 bin 102 lira maliyet ile içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Diğer yandan atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için de 194 bin 9 metre uzunluğunda 407 milyon 84 bin 829 liralık atık su hattı imalatı yapıldı. Halkımıza hayırlar getirmesini temenni ederim. Kentimiz genelinde altyapı hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'ye Su Yatırımı: 1,4 Milyar Lira - Son Dakika

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