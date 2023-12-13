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Kayseri Yeraltı Çarşısı Esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Yeraltı Çarşısı Esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti. Ziyarette esnaf dostu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, esnafların helalinden kazanıp harcamaları yönünde yardımcı olacaklarını ifade etti. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ise Büyükkılıç'a teşekkür ederek, hizmetlerinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi. Büyükkılıç ayrıca Hunat bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, esnaflarla sohbet etti.

Kayseri Yeraltı Çarşısı Esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti
13.12.2023 - 16:19,
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarete Kayseri Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ile esnaflar katıldı.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnaf dostu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kayseri'nin bir esnaf şehri olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek başkanımız gerekse esnaf kardeşlerimiz ne zaman varsak bize gönlünü açar, bizi misafir eder ve bizlere dua eder. Kayseri, malum bir esnaf şehri, bizim de amacımız, esnaflarımızın helalinden kazanıp helalinden harcamaları yönünde onlara yardımcı olmak, bu şehrin huzurunu önemseyerek her zaman fedakarca koşturan kardeşlerimizin elinden tutmak."

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Büyükkılıç'a kente yaptığı hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Yeraltı çarşısı esnafları olarak Memduh başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasındayız. Hizmet ettiği için teşekkürü bir borç biliriz. Bu sıcak ilgisinden, şehre verdiği hizmetlerden ötürü çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hunat bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, bir fırında pide pişirip esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yeraltı Çarşısı Esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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