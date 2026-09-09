Kayseri Yeşilhisar'da imece usulü geleneksel pekmez üretimi sürüyor - Son Dakika
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Kayseri Yeşilhisar'da imece usulü geleneksel pekmez üretimi sürüyor

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar, dedelerinden kalan geleneksel yöntemlerle imece usulü pekmez üretiyor. Üzümler özel mayalama toprağıyla karıştırılıp 290 derecede yaklaşık 4-5 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor; üreticiler bu yöntemin bölgeye özgü lezzeti koruduğunu belirtiyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde geleneksel yöntemler kullanılarak imece usulü pekmez elde ediliyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar dedelerinden kalan pekmez üretimini imece usulü devam ettiriyor. Yaz ayları boyunca üzüm bağlarında çalıştıktan sonra elde ettikleri üzümleri yine kendi imkanları ile yaptıkları kazanlarda ezip, özel mayalama toprağı ile karıştırıyor. 290 derecede kaynatılan üzüm suları yaklaşık 4 saatlik bir sürenin ardından elde ediliyor. Pekmez hazırlıklarına bahar aylarında bağların bakımı ile başladıklarını söyleyen Mükremin Kökşen, "Bahardan budama ile başlarız. Budaması, mücadelesi, ilacıyla, bakımıyla vakti saati geldiğinde, eylül ayının sonlarına doğru üzümlerimizi bozarız. Bunları torbalarız, topraklarız, çiğneriz. Bunun en önemli özelliği şiresidir. Şiresini kazanlara alırız. Bunları bir gece beklettikten sonra ertesi gün sabahleyin tandırımızı kurarız. Tatlanacak, o çökecek. Üzerindeki toprak karışımı olan şirenin daha da tatlanmasını sağlayan bir gelenek görenektir" dedi.

'4-5 SAAT KAYNATIYORUZ'

Pekmezin yapım aşamalarını da anlatan Kökşen, "1'inci aşamada kestirme diyoruz. Buna kestirmeyi yaptıktan sonra tekrar kazandan indiririz, bidonlara, kovalara doldururuz. Bunun 1-1,5 saat bekleme aşaması var. Bu aşamada pekmez şiresi durulduktan sonra tekrar kazanlarımızı yıkıyoruz. Tekrar o beklettiğimiz şireleri kazana dolduruyoruz. Bu aşamada 4-5 saat sürekli ateş üstünde pekmez oluşuncaya kadar kaynatıyoruz. Pekmezin özelliği odun ateşinde 4-5 saat kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra belli bir aşamaya geldikten sonra zaten o suyla alakasını keser. Ondan sonra da pekmez oluşumu oluşur. İndiririz. Pek fazla da koyu olursa sündürme gibi olur, bal gibi olur. Belli bir kıvamda onun ayarını iyi ayarlamak gerekir" ifadelerini kullandı.

'İMECE USULÜ YARDIMLAŞMA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Pekmezi imece usulüyle yaptıklarını da ifade eden Mükremin Kökşen, "Komşularımıza yardımlaşma yapıyoruz. Birbirimizin işleri olduğunda salça olsun, pekmez olsun, herhangi bir ev işleri olsun, Köşk Mahallesi'nin bu geleneği, göreneğidir zaten. Bu nesildeki gençlerimiz bu işe pek meyil vermiyorlar. Daha hazırcılar, bu iyi değildir. İmece usulü yardımlaşma çok güzel bir şeydir. İnsanlar birbirlerinin işlerini kolaylaştırıyorlar. Pekmezin en büyük özelliklerinden biri de bizim bu Yeşilhisar Ovası'ndaki havasıdır. Pekmezi olsun, üzümü olsun, kayısısı olsun, domates olsun hepsi aroması çok lezzetlidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Yeşilhisar'da imece usulü geleneksel pekmez üretimi sürüyor - Son Dakika

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