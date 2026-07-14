15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri
14.07.2026 16:39
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Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla sergi, konferans, şehitlik ziyareti ve mevlit gibi etkinlikler düzenlendi. Kayseri'de fotoğraf sergisi ve konferans yapıldı; Yozgat'ta şehitlik ziyareti ve mevlit okutuldu; Kırşehir'de FETÖ konulu konferans verildi.

Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı programlar ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kayseri'de etkinlikler kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) bayrak temalı sergi açıldı.

Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın'ın yaptığı sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilmiş ve daha önce üniversitede düzenlenmiş yarışmada dereceye giren 25 fotoğraf yer aldı.

Programa katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve akademisyenler sergiyi gezdi.

Serginin ardından Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından "Sosyokültürel Açıdan 15 Temmuz ve Felsefi Okunması" konulu konferans düzenlendi.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi. Vali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasiye ve milli iradeye yönelik darbe girişimine karşı durarak, bir daha böyle bir girişime izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında Sarraflar Çarşısı'nda 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından "İhanetten Casusluğa FETÖ: 10. Yılında Küresel Bir Terör Örgütünün Anatomisi" konulu konferansı düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Ankara Medipol Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül, 15 Temmuz'da milyonlarca insanın tek yürek halinde devletine ve milletine sahip çıktığını vurguladı.

O gece yaşananların, milletin tanklarını, toplarını, uçaklarını millete karşı kullanan, ordunun içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması ve alçakça girişimi olduğunu belirten Bülbül, "Milletimiz gerçekten o gece bir destan yazdı. Böyle bir milletin evladı olmaktan her birimiz sonuna kadar gurur duyuyoruz." dedi.

Konferansın ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Bülbül'e plaket verdi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

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