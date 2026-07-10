Kayseri Zabıta 2.367 Denetim Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 2 bin 367 denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen uygulamalarla kamu düzenini güçlendiren ekipler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen unsurlara müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında 7 karakol, 7 araç ve 77 personelle görev yapan ekipler, ay boyunca toplam 2 bin 367 kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca hal kompleksi giriş ve çıkışlarında, 750 araca yönelik rüsum kontrolü de sağladı.

Denetimlerde, 235 yasal işlem uygulandı.