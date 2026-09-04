Kayseri\'de bıçaklanan üvey baba hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde üvey oğlunun bıçakladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÜVEY BABA KURTARILAMADI

Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'ndeki bir evde Azerbaycan uyruklu üvey oğlu V.E. (16) tarafından bıçaklanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan M.T. (47) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze hastane morguna kaldırıldı. M.T. ile üvey oğlu V.E. arasında 2 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan M.T. tedavi altına alınmış, gözaltına alınan V.E. ise tutuklanmıştı.