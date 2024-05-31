Kayserispor eski başkanına hakaret eden kişiye ceza verildi

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KAYSERİSPOR'un eski başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sabri T. (60), 87 adli gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta, Kayseri'de meydana geldi. Sabri T., iddiaya göre, Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından, 'Seriler için tek kelime etmedin hırbo' diye yorum yaptı. Şikayet üzerine Sabri T., hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Sabri T. katılmazken, şikayetçi Berna Gözbaşı'nın avukatı hazır bulundu. Sabri T. ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Yorumu asla ben yazmadım. Başka biri yazmış olabilir. Suçsuzum" dedi.

Soruşturmada Sabri T.'nin tanık olarak dinlenen oğlu T.T. ise, "Babam cep telefonu kullanmasını fazla bilmez. Ailemiz geniştir. Babamın telefonu da sürekli masanın üzerinde durur. Yeğenlerim ya da bizim çocuklardan biri yazmış olabilir" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Sabri T.'yi, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.