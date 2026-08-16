Kayserispor-Sivasspor Maçından Önce Arı Paniği - Son Dakika
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Kayserispor-Sivasspor Maçından Önce Arı Paniği

Kayserispor-Sivasspor Maçından Önce Arı Paniği
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Kayseri'de stadyum yakınında oğul veren arılar paniğe yol açtı, ekipler arıları güvenle uzaklaştırdı.

KAYSERİ'de, Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi stadyum yakınında oğul veren arılar paniğe neden oldu. Bölgeye gelen ekipler, arıları güvenli şekilde alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu yakınlarında arı endişesi yaşandı. Stadyum çevresinde bulunan bir noktada arıların oğul verdiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bir polis memuru koruyucu kıyafet giyerek arıları oğul verdiği yerden aldı. Arılar bir kutunun içerisine konularak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayserispor-Sivasspor Maçından Önce Arı Paniği - Son Dakika

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