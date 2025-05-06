KAYÜ'nde StartUpMYO Proje Yarışması İkinci Aşama Gerçekleşti - Son Dakika
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KAYÜ'nde StartUpMYO Proje Yarışması İkinci Aşama Gerçekleşti

Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen StartUpMYO proje yarışmasında 136 projeden 61'i ikinci aşamaya geçti.

06.05.2025 12:00
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından meslek yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen ödüllü "StartUpMYO" proje yarışmasında değerlendirmelerin ikinci aşaması gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında MYO'ların cazibesinin artırılmasının hedeflendiği yarışmanın ilk aşamasında ele alınan 136 projeden ikinci değerlendirme aşamasına geçen 61 projenin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kayseri OSB, MÜSİAD ve Kültepe Yatırım Fonu'ndan temsilciler ile MYO müdürleri katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Cıngı, ülkedeki mesleki ve teknik eğitimi başka bir boyuta taşımaya çalıştıklarını, bu kapsamda KAYÜ önderliğinde bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kayseri'nin tarih boyunca girişimciliğiyle, ticari ruhuyla, piyasa aklıyla bilinen bir şehir olduğunu ifade eden Cıngı, bu değerler ışığında gençleri fikirlerini ticarileştirmek için teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Rektör Karamustafa ise Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşmasında mesleki eğitimin önemli bir faktör olduğunu, bunun farkındalığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kayseri'nin girişimciliği, inovatif yaklaşımı ve üretkenliğiyle ön plana çıktığına dikkati çeken Karamustafa, "Yarışmamıza şimdiye kadar 136 proje başvurusu oldu ve bunlardan 61'i ikinci aşamaya geldi. Bugünkü yapılan değerlendirme sonrasında ise 16 proje eğitim kamplarına alınarak danışmanlar eşliğinde geliştirilme süreçlerine geçmiştir. Değerli katkılardan dolayı Kayseri Milletvekilimiz Cıngı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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