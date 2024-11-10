Kayyum Protestolarında 253 Gözaltı - Son Dakika
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Kayyum Protestolarında 253 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, kayyum protestolarına katılan 253 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

10.11.2024 15:30
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, kayyum protestolarına katılan 253 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "33 şüpheli tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

İçişleri Bakanlığı, X hesabından kayyum protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; 'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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