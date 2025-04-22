Kaza, Amca Çocuklarını Karşı Karşıya Getirdi

SÜRÜCÜLER AMCA ÇOCUĞU ÇIKTI

Çeltik köyü yakınlarında yaşanan kazada minibüsü Burak Naçar'ın kullandığı, çarpıştığı otomobili ise amcasının oğlu Halil İbrahim Naçar'ın kullandığı belirlendi. Her iki sürücünün de merkeze bağlı Olukman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın virajlı yolda sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşandığı belirlendi. Kazada otomobilde bulunan Turan Naçar (69) hayatını kaybetti. 17 yaralın tedavisi ise kentte bulunan Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olayın ardından hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Yıldız beldesi yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.