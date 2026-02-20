KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybeden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a otomobilin çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birlikte Ali Muhtar Camisi'ne gitmek isteyen Nadiye Akalın ile Zeliha Akalın'ın, yolun ortasına kadar ulaştığı sırada, caddeden gelen F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldukları anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
